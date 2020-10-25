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حكومة كوت ديفوار: مقتل وإصابة 83 شخصا في اشتباكات غربي أبيدجان

أبيدجان - أ ش أ:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 2:03 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 2:03 م

قُتل 16 شخصًا على الأقل، وأصيب 67 آخرين؛ جراء اشتباكات طائفية وقعت يوم الاثنين الماضي واستمرت حتى يوم الأربعاء الماضي في "دابو" الواقعة على بعد 50 كيلومترا غرب العاصمة الإيفوارية أبيدجان، قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية؛ وذلك وفقا لما أعلنته الحكومة في كوت ديفوار.

 

وقالت الحكومة الإيفوارية -في بيان، نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد مقتطفات منه- إنه تم اعتقال 52 شخصا ومصادرة 12 بندقية بعد هذه الحوادث التي وصفتها بـ"الخطيرة للغاية"، مضيفة أن السلطات أعلنت فرض حظر التجول في مدينة "دابو"، في إشارة إلى عودة الهدوء إلى المدينة منذ يوم الخميس الماضي.

 

وكان رئيس بلدية المدينة قد أرسل تقرير سابق يوم الجمعة الماضي، يفيد بمقتل 11 شخصا فقط.

يذكر أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية "جوزيب بوريل" استنكر يوم الجمعة الماضي "العنف الخطير" في كوت ديفوار، وأعرب عن قلقه إزاء عدم وجود توافق في الآراء بشأن العملية الانتخابية.

 

ويشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أعرب عن قلقه الخميس الماضي من الوضع المتوتر في كوت ديفوار قبل الانتخابات الرئاسية.

 


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