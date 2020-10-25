 المركز الإعلامي اليمني: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي شرق صنعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المركز الإعلامي اليمني: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي شرق صنعاء

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 2:54 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 2:54 ص

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مساء اليوم السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية في سماء مديرية نهم شرق صنعاء.

ذكرت ذلك النبأ قناة "العربية الحدث" الإخبارية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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