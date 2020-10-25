إصابة سعودي وتضرر عدة منازل في هجوم لطائرة حوثية

أعلن مصدر أمني سعودي، مساء اليوم السبت، إصابة أحد المواطنين السعوديين بإصابات طفيفة، وتضرر منازل، ومركبات بسبب سقوط شظايا نتيجة اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وقال النقيب محمد بن عبده السيد، المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، في بيان له مساء اليوم، إن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة (جنوب غرب) المملكة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأضاف النقيب محمد بن عبده السيد، أن الهجوم المفخخ نتج عنه إصابة أحد المدنيين من المواطنين (السعوديين) بإصابة طفيفة، وتضرر 5 منازل، و3 مركبات مدنية، مكتفيًا بالقول إنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.