برنامج إلكتروني لتصميم المفصلات الخشبية المركبة

تعتبر الأخشاب من الخامات الجذابة للصناعة نظرا لما تتمتع من مزايا بيئية وجمالية، وإن كان استخدام هذه الخامات الطبيعية في أعمال البناء أو النجارة بشكل عام يتطلب ابتكار مفصلات خشبية ذات أشكال مركبة من أجل ربط المكونات الخشبية ببعضها.

وابتكر فريق من الباحثين بقسم المعلوماتية الإبداعية بجامعة طوكيو في اليابان، برنامج لتصميم الأشكال الخشبية في صورة ثلاثية الأبعاد، ويهدف هذا البرنامج إلى تصنيع المكونات الخشبية بسهولة ويسر وفعالية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا بأن البرنامج الجديد يحمل اسم "تسوجيت"، وهي كلمة تعني باليابانية "فن الربط"، ويتيح البرنامج من خلال واجهة مستخدم مبسطة تصميم أشكال خشبية مجسمة دون الحاجة إلى خبرات سابقة.

ومن الممكن الاستفادة من هذه التصميمات ثلاثية الأبعاد في توجيه الآلات في مصانع الأخشاب والأثاث من أجل تركيب القطع الخشبية دون الحاجة إلى الصمغ أو أي مواد لاصقة.

وتقول الباحثة ماريا لارسون: "هدفنا هو جعل فن الربط متاحا للجميع دون الحاجة إلى خبرات مسبقة، وعندما اختبرنا واجهة المستخدم الخاصة بالبرنامج، وجدنا أن الأشخاص الذين ليست لديهم أي خبرات مسبقة يمكنهم تصميم أشكال خشبية معقدة، بل ويستمتعون أيضا بأداء هذا العمل".