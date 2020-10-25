الحكومة الإيطالية توافق على خطة لتشديد قيود كورونا

صدّق مجلس الوزراء الإيطالي برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على خطة لتشديد القيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، إن الخطة تتضمن تقييد ساعات عمل الحانات والمطاعم وإغلاق أماكن الترفيه.

وجاء في نسخة من القرار أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، إن القرار يشمل إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الجيم وحمامات السباحة ومنتجعات التزلق، وحظر إقامة المعارض التجارية والمؤتمرات.

كما طالبت الحكومة ما لا يقل عن 75% من طلاب المدارس الثانوية بالتحول للتعليم عن بعد، كما أوصت بشدة المواطنين بتجنب استقبال زوار في منازلهم والابتعاد عن أي تنقل غير ضروري.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات غدا، على أن تستمر حتى 24 نوفمبر المقبل.

وتأتي تلك الإجراءات الحكومية ردًا على تزايد عدد الإصابات وسط الموجة الثانية للإصابات. وارتفع معدل الإصابة اليومي إلى أكثر من 20 ألفًا لأول مرة اليوم الأحد إلى 21 ألفًا و273 إصابة.