ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 27 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 38562 طنًا، تشتمل على 2445 طن مولاس، و9612 طن يوريا، و6875 طن فوسفات، و15800 طن ملح، و300 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21705 أطنان، تشتمل على 13262 طن قمح، و1900 طن فول، و100 طن خردة، و1443 طن خشب زان، و5000 طن أبلاكاش.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 227 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات عبارة عن "بطاطا و ملوخية، وبطاطس، وخرشوف، وفاصوليا، وبصل، أخضر، وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية تشتمل على "أعشاب، وبصل، وبلح، وبرسيم، وريحان، وفول سوداني وزيتون، وكركديه، ومانجو"، وفواكة "رمان و فراولة"، يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية وإنجلترا ونيوزلاندا وسلوفينيا، وإسبانيا وألمانيا ومالطا وإيطاليا، وأمريكا واليونان، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 466 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135476 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119741 طنا.

وخرج قطاران بحمولة إجمالية 1160 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5794 شاحنة.