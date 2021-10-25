صحة جنوب سيناء تخصص مركز لتطعيم الحالات الطارئة بلقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، عن تشغيل مركز تطعيم خدمة المواطنين بالمركز الفني بمديرية الصحة بمدينة الطور ، لاستقبال الحالات الطارئة التي تريد تناول اللقاح.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تشغيل المركز لحل مشكلات تلقي لقاح كورونا في لأربع فئات من المواطنين، إحداهما الرغبة في تلقي الجرعة الثانية من أي نوع من انواع اللقاحات بعد انقضاء موعد الجرعة و فترة السماح الخاص بتناولها، وسيجري إعطاء جرعة اللقاح الثانية لهم داخل المركز وتسجيلها على المنظومة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أنه سيجري داخل المركز تلقي لقاحات كورونا لحالات السفر الطارئة، من خلال التسجيل على المنظومة، واعطاء المواطن جرعة اللقاح المناسبة طبقا لما يناسب موعد السفر، ويستقبل المركز الحالات التي جرى تسجيلها عن طريق الخطأ بأنها حصلت على جرعات من اللقاح و هي في الواقع لم تحصل على الجرعات المسجلة لأي سبب من الأسباب، وتعديل البيانات على المنظومة طبقا للجرعات الفعلية للحالة.

وتابع: «كما يستقبل المركز الحالات التي تلقت جرعتها الأولى في محافظة مختلفة عن محل إقامتها الحالي، أو في قافلة متنقلة ولم تتمكن من الحصول على جرعتها الثانية في نفس مكان قافلة الجرعة الأولى لأي سبب من الأسباب».