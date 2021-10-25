منسقة الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر دعمت تحالف كوفاكس بصورة كبيرة

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، إن احتفال الأمم المتحدة بعيدها الـ76 يوم هام للجميع، مشيرة إلى أنه مهم لـ100 مليون مصري وأكثر من 100 دولة عضو في المنظمة الدولية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن مصر أحد مؤسسي الأمم المتحدة، قائلة إن الوفد المصري برئاسة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وقع على الوثيقة المؤسسة للأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945.

وأشارت إلى أن الوفد المصري ساهم في ديباجة الميثاق المؤسس للأمم المتحدة، متوجهة برسالة إلى المواطنين: «يجب أن تشعروا بفخر كمصريين لأن مصر أسست المنظمة».

وفي سياق آخر، نوهت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلى أن جائحة كورونا كشفت عن انعدام المساواة وغياب العدل في توزيع اللقاحات، لافتة إلى نسبة التلقيح ببعض الدول لم تصل إلى 5%.

وذكرت أن بعض الدول المتقدمة منحت 90% من شعوبها اللقاحات وبدأوا إعطاء اللقاح للأطفال، مؤكدة أن الأمم المتحدة حاولت وضع إطار للعمل بشكل أكثر عدلًا، في ظل انعدام المساواة الذي ظهر بوضوح في الأزمة.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة حاولت تقديم استجابة أكبر عدلًا للجائحة عبر المرفق العالمي «كوفاكس» والذي يهدف بشكل رئيسي لتوزيع اللقاحات بشكل عادل بين الدول النامية والمتقدمة، مؤكدة أن مصر دعمت التحالف بصورة كبيرة.