بيع زوج من الأحذية الرياضية لأسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة مايكل جوردن بمبلغ 47ر1 مليون دولار في مزاد علني.

وأعلنت دار سوثبيز للمزادات يوم الأحد أن المشتري هو نيك فيوريلا. ويعتبر فيوريلا هو جامع معروف للمقتنيات الرياضية التي تقدر قيمتها بالملايين.

وكان زوج الأحذية من نوع "نايك إير شيب" التي اشتراها فيوريلا قد انتعله جوردن في أول موسم له في الدوري الأمريكي للمحترفين في عام 1984، وفقًا لدار المزادات.

وكان الحذاء الرياضي بلونيه الأحمر والأبيض مملوكا في السابق لفتى جمع الكرات في نادي دنفر ناجتس والذي حصل عليه كهدية.

يشار إلى أنه في نيسان/أبريل الماضي، بيع زوج من الأحذية الرياضية التي ارتداها مغني الراب الأمريكي كاني ويست في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2008 بمبلغ 8ر1 مليون دولار - وهو أعلى مبلغ تم دفعه في مزاد لشراء حذاء رياضي، وفقًا لدار سوثبيز.

وتصدرت الأحذية الرياضية غير العادية عناوين الصحف بشكل متكرر لتحقيقها أسعار مرتفعة مؤخرا في المزادات.

وتم بيع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء المصنوعة يدويا بأيدي أحد مؤسسي شركة نايك قبل حوالي 50 عامًا مقابل 162 ألفا و 500 دولار العام الماضي.

كما بيع زوج آخر من الأحذية الرياضية لجوردن مقابل 560 ألف دولار العام الماضي.