إصابة طالب بطعنة مطواة على يد زميل له في الشرقية

أصيب طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، بالصف الأول الثانوي التجاري بمجمع الخضارية بمركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية، بطعنة نافذة بالعمود الفقري، على يد زميل له بسبب خلافات سابقة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والتحفظ عليه لعرضه على النيابة العامة وتولي التحقيقات معه.



تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، بورود إخطار من النجدة بوصول "عرفه ع." 15 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي التجاري، مقيم مركز ومدينة الإبراهيمية، إلى المستشفى مصابًا بطعنة نافذة بالعمود الفقرى، حيث تعدى زميله عليه بمطواة إثر مشادة كلامية بينهما في الشارع بسبب خلافات سابقة، وجرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي لتلقي الخدمات الطبية اللازمة والعاجلة.



وألقت الشرطة القبض على الطالب المتهم، وتم التحفظ عليه وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات معه.