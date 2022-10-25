محمد الحلو: سعيد بإقبال الشباب على مهرجان الموسيقى العربية

على هامش حفله في الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، الذي تنقله شبكة تلفزيون الحياة حصريا عبر شاشتها، شدد الفنان الكبير محمد الحلو على أهمية المهرجان سواء للمطربين أو للجمهور، على اختلاف أذواقه الفنية.

أكد الحلو خلال حواره مع الإعلامية آية الغرياني على قناة "الحياة"، أن مهرجان الموسيقى العربية مهرجان مهم للجميع، مشيدًا بالإقبال الجماهيري الكثيف خلال الحفلات.

وأضاف: "بصراحة بستغرب إن نص الجمهور بيبقى من الشباب، شباب متربي كويس جاي يسمع، وده دليل إن الأسرة كويسة وعلمتهم يسمعوا إيه بالظبط.. فده بيفرحني جدا".

وبسؤاله عن نجاحه في تقديم أغاني التترات، والتي لا يزال الجمهور يطلبها في الحفلات حتى الآن، أوضح محمد الحلو أن التتر الناجح يكون أكثر انتشارا من الأغنية العادية الناجحة، لأن تكراره يوميا أمام الأسرة يجعله يرتبط بشعور وجداني خاص.

وتابع: "التتر لما بيبقى ناجح بيدخل كل بيت، غير الأغنية العادية، التتر عند الأسرة المصرية 30 يوم فأنت بتدخل بيتهم يوميا.. وبالتالي لما بيحبوا التتر خلاص بيسيب بصمة كبيرة وبتبقى في وجدان الأسرة".

كان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل. وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.