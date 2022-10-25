 رئيس صناعة النواب: الحكومة عليها تحديث الخريطة الصناعية لتحديد احتياجاتنا - بوابة الشروق
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رئيس صناعة النواب: الحكومة عليها تحديث الخريطة الصناعية لتحديد احتياجاتنا

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:28 ص

قال المهندس معتز محمد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حلول المشكلات يجب أن تراعي الإمكانيات المحدودة للدولة.

وأضاف خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وذلك في اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه يجب تحديث الخريطة الاقتصادية في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة عليها تنظيم احتياجات الدولة من الصناعات، بمعنى أن الدولة هي التي تطلب من المستثمرين إنشاء مصانع بعينها في مناطق بعينها.

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.


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