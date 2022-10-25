مسؤول باتحاد الصناعات: وزارة التموين صانعة الأزمة في الأرز

قال رجب شحاتة، رئيس غرفة الأرز باتحاد الصناعات، إن «وزارة التموين والتجارة الداخلية صانعة الأزمة في الأرز»، معربًا عن أسفه بسبب مسؤولية الوزارة عن تلك الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن إنتاج مصر من الأرز يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليون طن، مشيرًا إلى أن تلك الإنتاجية تتيح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين طن أرز أبيض.

ولفت إلى أن الاستهلاك المحلي من الأرز 3.6 مليون طن؛ عبارة عن 30 ألف طن شهريًا لوزارة التموين، و275 ألف طن للسوق المحلي، قائلًا إن «الوزارة تناست السوق المحلي الذي يضخ كل يوم 10 آلاف طن».

وذكر رئيس غرفة الأرز باتحاد الصناعات، أن السعر المعلن للأرز لم يعجب الفلاح، متابعًا: «وزارة التموين تستهدف الحصول على توريدات 1.5 مليون طن أرز، لمضارب قطاع الأعمال وشون البنك الزراعي المصري، وكل ما ورد حتى الآن 200 ألف طن فقط لا غير، أي في حدود 12% من الإجمالي».

وأشار في الوقت نفسه إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي استهلاك المواطنين، مضيفًا: «السوق المحلي متعطش للأرز الأبيض، وسعر الكيلو يصل في بعض الأحيان إلى 17 و18 و19 و20 جنيهًا، وذلك بعيدًا عن الأماكن الكبيرة المجبرة على البيع بالسعر الرسمي».