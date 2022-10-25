رئيسة المفوضية الأوروبية: التحالف الواسع ضروري لإعادة بناء أوكرانيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إلى بذل جهود دولية لإعادة بناء أوكرانيا.

وفي إشارة إلى تداعيات الحرب الروسية، قالت السياسية الألمانية في مؤتمر دولي للخبراء لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا في برلين اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد وقت نضيعه وحجم الدمار كبير، مضيفة أنه لا يمكن لأي دولة أو اتحاد القيام بذلك بمفرده.

وأوضحت أن هناك حاجة إلى شركاء أقوياء مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى بالإضافة إلى مؤسسات مثل البنك الدولي، مشيرة إلى أن كل يورو وكل دولار وكل جنيه إسترليني وكل ين ياباني سيكون استثمارا في أوكرانيا، ولكن أيضا في القيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وذكرت فون دير لاين أن هناك حاجة إلى المليارات من أجل إعادة الإعمار في أوكرانيا، حيث دُمرَت آلاف المنازل والمدارس والجسور والطرق ومحطات الكهرباء ومحطات القطارات، مضيفة أن ما يهم العديد من الأوكرانيين الآن هو الحصول على منزل دافئ في الشتاء.

وفيما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية، قالت فون دير لاين إن هذا يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من مسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الاتحاد سيواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.