وزير الإعلام اللبناني: قصف دار ضيافة الصحفيين بالجنوب جريمة حرب

اعتبر وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر لإقامة الصحفيين في جنوب لبنان وأدت لاستشهاد 3 صحفيين لبنانيين، تمثل جريمة حرب.

وقال مكاري، في منشور على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا): "انتظر العدو الإسرائيلي استراحة الصحفيين الليلية لكي يغدر بهم في منامهم، وهم لم يتوقفوا خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في الميدان ونقله كشفا عن جرائمه الموصوفة.

وأضاف أن "هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق تصور وتصميم، إذ كان يتواجد في المكان 18 صحفيا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية. هذه جريمة حرب".

وتابع : "الرحمة للشهداء غسان نجار، محمد رضا ووسام قاسم والعزاء لعائلاتهم، ولمؤسساتهم تحديدا قناة الميادين والمنار".

انتظر العدو الاسرائيلي استراحة الصحافيين الليلية لكي يغدر بهم في منامهم، وهم لم يتوقفوا خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في الميدان ونقله كشفاً عن جرائمه الموصوفة.

هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق تصور وتصميم، إذ كان يتواجد في المكان ١٨ صحافياً يمثلون ٧ مؤسسات إعلامية.

هذه… — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) October 25, 2024

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح الجمعة أسفرت عن استشهاد ثلاثة على الأقل من العاملين في وسائل الإعلام بدار ضيافة يقيم فيها العديد من الصحفيين.

وكان من بين الشهداء مصور ومهندس يعملان في قناة الميادين، ومصور يعمل في قناة المنار التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال صحفيون في مكان الحادث إن الدار استهدفت بشكل مباشر.