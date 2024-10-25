محمد ثروت يتصدر تريند منصة إكس في ليلة عبد الوهاب بموسم الرياض



تصدر الفنان محمد ثروت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها "X" وفيسبوك، بعد تألقه في حفل "ليلة عبد الوهاب" الذي يقام حاليًا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأشعل محمد ثروت الأجواء بتقديمه أغنية "إمتى الزمان يسمح يا جميل" للموسيقار محمد عبد الوهاب، حيث أدّاها بصوته وبدون موسيقى، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من الحضور فور صعوده على المسرح.

كما قدّم ثروت أغنية "أهواك"، التي لحنها الموسيقار عبد الوهاب وغنّاها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ في فيلم "بنات اليوم"، مستحضرًا من خلالها ذكريات الزمن الجميل.