ميقاتي: استهداف إسرائيل للصحفيين في لبنان هدفه ترهيب الإعلام للتعمية على جرائمها

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن استهداف إسرائيل للصحفيين في بلدة حاصبيا في جنوب لبنان هدفه ترهيب الإعلام للتعمية على جرائمها.

وقال ميقاتي، إن "العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف الصحفيين والمراسلين في حاصبيا، يشكل فصلا من فصول جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الإسرائيلي من دون رادع أو صوت دولي يوقف ما يجري".

وأكد أن "هذا العدوان المتعمد هدفه بالتأكيد ترهيب الإعلام للتعمية على ما يرتكب من جرائم وتدمير".

وأعلن أنه أعطى توجيهاته "إلى وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذا الجريمة الجديدة إلى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الاسرائيلية التي سترفع إلى المراجع الدولية المختصة، لعل الضمير العالمي يوقف ما يحصل".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد استهدفت فجر اليوم الجمعة، مقرا يقطنه تجمع للصحفيين في بلدة حاصبيا في جنوب لبنان بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة صحفيين، وتدمير مقر إقامتهم.

وأعلنت قناة "المنار" المحلية استشهاد المصور في القناة وسام قاسم في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر الصحفيين في بلدة حاصبيا في جنوب لبنان.

كما أعلنت قناة "الميادين" العربية التي تبث من لبنان، استشهاد المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث في القناة محمد رضا في العدوان الإسرائيلي على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا،" أدت إلى استشهاد ثلاثة من بينهم وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين بجروح".