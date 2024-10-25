مانشيني يخرج عن صمته بعد إقالته من تدريب المنتخب السعودي

خرج الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، عن صمته بعد إقالته رسميا من تدريب الأخضر السعودي.
قال روبرتو مانشيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" استمتع روبرتو مانشيني بالفرصة التي أتيحت له في المملكة العربية السعودية".
أضاف:" يود أن يشكر مانشيني الاتحاد السعودي لكرة القدم على كل الجهود التي بذلها خلال فترة عمله كمدرب للمنتخب".
أتم مانشيني:" يتمنى مانشيني كل التوفيق في المستقبل والشكر موصول للرئيس واللاعبين والمديرين والجماهير".
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن رسميا إقالة منشيني من منصبه بسبب سوء النتائج.