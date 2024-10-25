مانشيني يخرج عن صمته بعد إقالته من تدريب المنتخب السعودي

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خرج الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، عن صمته بعد إقالته رسميا من تدريب الأخضر السعودي.

قال روبرتو مانشيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" استمتع روبرتو مانشيني بالفرصة التي أتيحت له في المملكة العربية السعودية".

أضاف:" يود أن يشكر مانشيني الاتحاد السعودي لكرة القدم على كل الجهود التي بذلها خلال فترة عمله كمدرب للمنتخب".

أتم مانشيني:" يتمنى مانشيني كل التوفيق في المستقبل والشكر موصول للرئيس واللاعبين والمديرين والجماهير".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن رسميا إقالة منشيني من منصبه بسبب سوء النتائج.