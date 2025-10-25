يُنظِّم قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرضًا لمنتجات أسوان التراثية تحت عنوان "أيادي بلاد الذهب"، وذلك تعزيزًا للتعاون المستمر بين وزارة الثقافة المصرية ومحافظة أسوان.

ويُقام المعرض في ساحة مركز الهناجر للفنون بالجزيرة، وذلك ضمن احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي للتراث غير المادي، ويُفتح المعرض يومي 27 و28 أكتوبر من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة ستحتفي باليوم العالمي للتراث غير المادي من خلال إقامة ورشة "تقاليد الموسيقى والغناء" على مدار اليومين بالمجلس الأعلى للثقافة وسينما الهناجر.

وتُقام الاحتفالية برعاية وحضور الأستاذ الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ويشارك فيها نخبة من الخبراء، منهم: "نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي، والمعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أشرف العزازي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، والأستاذ الدكتور محمد شبانة، الأستاذ بأكاديمية الفنون.