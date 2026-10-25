الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أمريكية في أجواء بندر عباس

أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «لوكاس» في أجواء مدينة بندر عباس، جنوبي البلاد، باستخدام منظومات الدفاع الجوي التابعة له.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، صباح الأحد، أن الطائرة المسيّرة جرى اعتراضها وتدميرها في إطار عمليات شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد.

وفي سياق متصل، أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، خلال زيارة ميدانية لأحد مراكز تصنيع الطائرات المسيّرة الهجومية، أن القوات المسلحة أجرت تقييمات دقيقة لقدرات «العدو».

وشدد حاتمي، على أن إيران استكملت التجهيزات والوسائل اللازمة لخوض الحروب غير المتكافئة، والتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

وتزداد مخاطر عودة الولايات المتحدة وإيران إلى «حرب شاملة»، مع دخول الصراع مرحلة جديدة تتداخل فيها التهديدات الأمنية والحسابات السياسية، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، واحتمال سعي الأطراف المختلفة إلى استخدام حوادث أمنية لتبرير تصعيد عسكري جديد.

ويخشى مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تكون إيران قد بلغت «مراحل متقدمة» من التخطيط لشن هجمات تستهدف مسئولين أمريكيين.

وفي المقابل، يبدو أن الإيرانيين مقتنعون بأن واشنطن وتل أبيب تستعدان لشن هجومهما الكبير الثالث خلال 16 شهرًا، في محاولة أخيرة لإجبارها على الرضوخ للمطالب الأمريكية، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

فيما حذّر عدة دبلوماسيون وخبراء مستقلون من أن حادثًا محدودًا قد يشعل مواجهة تدفع الدول تدريجيًا نحو «حرب شاملة».

وقال مسئول أوروبي رفيع إنه إذا صحت المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي كُشف عنها هذا الأسبوع، والتي تشير إلى وجود خطط إيرانية موثوقة لاستهداف أمريكيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، فقد تكفي رصاصة يبدو أنها استهدفت مسئولًا أمريكيًا لإشعال مواجهة واسعة النطاق، مضيفًا أن هذه المعلومات «على الأرجح صحيحة».



