تدريبات عسكرية إسرائيلية تحاكي هجوما على عدة جبهات قبل يومين من انتخابات الكنيست

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم تدريبا يحاكي هجوما على عدة جبهات، وذلك قبل يومين من انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة يوم الثلاثاء.

وسيستمر التدريب حتى غدا الاثنين في شمال ووسط إسرائيل، بمشاركة سلاح الجو والقيادتين الشمالية والوسطى، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه سيتم تكثيف تواجد القوات الأمنية وحركة الطائرات في تلك المناطق.

كما أوضح، أن التدريب يهدف إلى "الحفاظ على يقظة القوات وجاهزيتها، وتعزيز القدرة على حماية التجمعات السكنية، والاستفادة الكاملة من القدرات الجوية لأغراض الدفاع في المنطقة".

وذكر جيش الاحتلال، يوم الجمعة، أن القوات ستتدرب على سيناريوهات متنوعة، تشمل هجوما مفاجئا وعمليات تسلل إلى إسرائيل جوا وبرا، مع دمج الدروس المستفادة من هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأكد جيش الاحتلال، أن هذا التدريب مخطط له مسبقا، ولا توجد أي مخاوف من وقوع حادث أمني.

وتشهد إسرائيل يوم الثلاثاء انتخابات الكنيست، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى عجز المعسكرين المتنافسين الرئيسيين وهما معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتكتل المعارضة عن الحصول على الأغلبية "61 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا" اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.