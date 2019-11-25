 الجيش اليمني: إسقاط 3 طائرات مسيرة حوثية باتجاه مدينة المخا - بوابة الشروق
الإثنين 25 نوفمبر 2019 9:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

الجيش اليمني: إسقاط 3 طائرات مسيرة حوثية باتجاه مدينة المخا

الجيش اليمني
الجيش اليمني
د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 9:14 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 9:14 م


أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مدينة المخا، بمحافظة تعز وسط البلاد.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت" إن قوات الجيش "أسقطت طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في سماء مدينة المخا، غربي محافظة تعز، فيما أسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية، طائرتين مسيرتين أخريتين، قبل أن تصلا إلى المدينة ذاتها".

وذكر الموقع، ان احدى الطائرات المسيّرة التي تم اسقاطها "تحمل أكثر من 10 كجم من المتفجرات، ومزودة بجهاز تحكم".

ولم يصدر الحوثيون اي تعليق حول ذلك.

وبحسب الموقع، "حاولت مليشيا الحوثي المتمردة، أمس الأحد، استهداف موقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، بمدينة المخا، بـ 8 هجمات، 5 منها بطائرات مسيرة، و3 هجمات بصواريخ باليستية، جميعها باءت بالفشل".

وتخضع مدينة المخا الساحلية، لسيطرة القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، وسبق ان شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك