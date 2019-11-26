وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، من حيث المبدأ، على إسناد الإدارة لشركة ذات خبرة فى مجال التطوير أو الاستثمار العقارى، بحسب محضر الاجتماع، الذى أرسلت نسخة منه اليوم للبورصة، وحددت الشركة آخر موعد لتسليم العروض لشراء 10% من أسهمها وفض المظاريف يوم 14 يناير المقبل.

وحسب بيان الشركة للبورصة، فإنها ستعقد اجتماعا يوم 18 ديسمبر الجارى للرد على استفسارات مقدمى العروض، مشيرة إلى أن كراسة الشروط الخاصة بعروض المنافسة على إدارتها ستكون متاحة للشراء اعتبارا من اليوم الإثنين.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة فى التفاوض مع مقدمى العروض والترسية على أفضلها من الناحيتين الفنية والمالية للمتنافسين.

ودعت «مصر الجديدة» الشهر الماضى شركات الاستثمار المباشر والتطوير العقارى لتولى إدارة الشركة، شرط تملك نسبة 10% من الأسهم، بعد أن تراجعت فى أبريل الماضى عن طرح حصة إضافية تبلغ نحو 32.25% من أسهمها فى البورصة، إلا أن الشركة عادت فى يوليو وأعلنت أنها تستهدف طرح حصة من أسهمها تقدر بنحو 25%، قبل أن يقول وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إنه من غير المحتمل أن ينفذ الطرح هذا العام.

وأبدت ثمانى شركات فى أكتوبر الماضى، رغبتها فى الاستحواذ على حصة من «مصر الجديدة»، من بينها السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وإعمار مصر للتنمية وبى بى بارتنرز وأوراسكوم للتنمية والمجموعة المالية هيرميس، وذكرت تقارير فى وقت لاحق من الشهر نفسه أن شركة مصر الجديدة تلقت طلبات من 3 شركات للتأهل للمنافسة على صفقة الاستحواذ، دون توضيح هوية الشركات المتقدمة، والتى من المحتمل أن تشتمل على شركة بى إنفستمنتس، والتى تدار بواسطة شركة «بى بى بارتنرز».

وكان توفيق صرح فى مؤتمر عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، نهاية أكتوبر الماضى، بأن شركة مصر الجديدة تُعِد حاليًا كراسة شروط لطرح عام لحصة تتراوح بين ١٢ و١٥٪ فى يناير المقبل.

وأضاف توفيق أنه تم الانتهاء من إعداد عقد الإدارة الخاص بالطرح الخاص، والذى يصل إلى ١٠٪ من أسهم الشركة، موضحًا أن المستثمر الذى يشترى هذه الحصة سيدير الشركة، موضحا أن مدة عقد الإدارة 7 سنوات قابلة للتجديد، «أعتقد أن المستثمر الذى سيفوز بها يجب أن يكون سريعًا حتى يستطيع تطوير ٢٠ مليون متر من الأرض تابعة للشركة».

«المستثمر الراغب فى تولى إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والاستحواذ على 10% من أسهمها سيحصل على أتعاب مقدارها 20% من الأرباح السنوية للشركة»، وفق مسودة كراسة شروط البيع المزمع وعقد الإدارة، فيما سيشترى المستثمر أسهم الشركة بمتوسط السعر السوقى وقت الشراء، وفق ما قالته مصادر للجريدة.

ووافقت الجمعية غير العادية، التى انعقدت فى 23 من الشهر الجارى، على تفويض رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على عقد المشاركة فى الإدارة، بعد تمام عملية الاستحواذ على نسبة الـ10%، وأيضا الموافقة على تقييم سعر السهم وفقا لقرار مجلس الوزراء 926 لعام 2018.

واستقر سعر السهم اليوم حتى منتصف التعاملات عند 25 جنيها.

وفى سياق متصل، تعقد الشركة جمعيتها العامة العادية، غدا الثلاثاء، للنظر فى تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية فى 30 من يونيو الماضى والرد عليه، وأيضا تقييم الأداء فى العام المالى الماضى.