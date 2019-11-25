رئيس جامعة بني سويف يعلن اجتياز 1820 باحثا للاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتياز 1820 باحثًا من طلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية، وذلك من بواقع 75 اختبارًا.

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة مركز اللغات والترجمة، بحضور نواب رئيس الجامعة، ومدير وحدة الجودة، وعميد كلية الألسن، والمدير التنفيذي للمركز.

ووافق المجلس على تنظيم دورات في اللغة الفرنسية لطلاب شعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق، من خلال دورات مقسمة على ستة عشر مستو يحصل الطالب بعد اجتياز كل مستويين على شهادة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في اللغة الانجليزية لـ50 متدربًا بناء على طلب الإدارة المركزية للبرلمان المدني بمديرية الشباب والرياضة.