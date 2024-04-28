 قتيل في إطلاق نار بألمانيا واعتقال مشتبه به - بوابة الشروق
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قتيل في إطلاق نار بألمانيا واعتقال مشتبه به

د ب أ
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 11:43 ص

قُتل شخص في واقعة إطلاق نار بمدينة دوسلدورف الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم القبض على شخص مشتبه به.
ووفقا للبيانات، تم إطلاق النار في حوالي الساعة 2.45 صباحا (التوقيت المحلي) في شارع "هيرتسوج شتراسه".
ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطين في الجريمة، التي لم تتضح بعد أيضا خلفياتها.
وتابع المتحدث، أن الشرطة باشرت التحقيق بالتنسيق مع المدعي العام.
ومن المتوقع الكشف عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق اليوم.

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