تقرير: وزير الدفاع الأمريكي طالب باستقالة وزير البحرية

طلب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الأحد، من وزير البحرية ريتشارد سبنسر تقديم استقالته بعد أن فقد الثقة به بسبب تعامله مع قضية ضابط بالقوات الخاصة بالبحرية متهم بارتكاب جرائم حرب في العراق، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن البنتاجون.

وقال إسبر في بيان إنه "منزعج للغاية من هذا السلوك"، مضيفا: "لسوء الحظ، ونتيجة لذلك فقد قررت أن الوزير سبنسر لم يعد محل ثقة للاستمرار في منصبه. أتمنى لريتشارد الخير".

ولم ترد المتحدثة باسم سبنسر على طلب للتعليق على هذا الشأن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدخل منتصف هذا الشهر في قضايا بارزة لثلاثة من عناصر الجيش تم اتهامهم بارتكاب جرائم حرب حيث أصدر عفوا عن اثنين منهم وأعاد رتبة الثالث.

يذكر أن قضايا الجنود الثلاثة وهم كلينت لورانس وماتيو جولستين وادوارد جالاجر منفصلة، وهما قضيتان في أفغانستان وواحدة في العراق.

وكان جالاجر قد حصل على حكم بالبراءة في قضية قتل خلال العام الجاري، لكنه أدين بتهمة أقل وتم تخفيض رتبته، ولكن ترامب أعاد له رتبته السابقة.