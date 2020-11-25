 الأمن الروسي يحبط عمليات إرهابية خطط لها تنظيم داعش في مقاطعة موسكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن الروسي يحبط عمليات إرهابية خطط لها تنظيم داعش في مقاطعة موسكو

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10:49 ص

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إحباط عمليات إرهابية كانت خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي تخطط لتنفيذها في ضواحي مقاطعة موسكو.

وذكر جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان مقتضب له، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الأربعاء، أنه تمكن من اعتقال أحد أعضاء الخلية في مقاطعة "فلاديمير" المجاورة لمقاطعة موسكو، مشيرا إلى أن المعتقل هو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين.

وأضاف البيان أنه تم العثور في أماكن إقامة المتطرفين على عبوة ناسفة ومواد أخرى ووثائق، لافتا إلى وجود معلومات تدل على أن الخلية عملت على التجنيد وجمع الأموال لصالح الإرهابيين.

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