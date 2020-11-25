 السودان: تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات - بوابة الشروق
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السودان: تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10:25 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 وفيات، فيما تم شفاء 54 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 189 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفا و 649 حالة، بينها 1210 وفيات، و 9908 أشخاص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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