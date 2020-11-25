النمسا تبدأ في إجراء الاختبارات الجماعية للكشف عن كورونا مطلع ديسمبر

تبدأ النمسا في إجراء الاختبارات الجماعية الطوعية للكشف عن فيروس كورونا في أول أسبوع في ديسمبر المقبل.



وأعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، أن ولايتي تيرول وفورالبرج والبالغ عدد السكان بهما قرابة 1.1 مليون نسمة، ستكونان أول الولايات التي يتم فيها إجراء هذه الاختبارات في الفترة بين 4 حتى 6 من الشهر المقبل.



وأوضح كورتس أن هذه الاختبارات الجماعية تأتي على غرار النموذج الذي جرى في سلوفاكيا وجنوب تيرول في إيطاليا.



ومن المنتظر الإعلان عن مواعيد الاختبارات لبقية الولايات في وقت لاحق.



وكانت ولاية زالتسبورج أعلنت اليوم إجراء الاختبارات الجماعية يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر المقبل.



وستجري النمسا في أول عطلة أسبوعية في الشهر المقبل اختبارات لفئات مهنية معينة مثل المدرسين وأفراد الشرطة.



وتتمثل خطة الدولة في إجراء اختبارات مستضدات سريعة لأكبر عدد ممكن من سكان البلاد للكشف عن الإصابات بكوفيد-19، ولتقليل مخاطر الاختبارات الإيجابية الخاطئة، وستكون هناك فرص لإعادة الاختبار.



وقال كورتس إن من المهم عدم اعتبار الاختبارات الجماعية دواء ناجعا ولكنها تعطي لقطة لحظية، "وهي ليست الحل الوحيد غير الموجود، لكنها فرصة جيدة لتحديد العدوى بين السكان ولمنع المزيد من العدوى".



وأضاف كورتس أن الهدف هو التوصل إلى أكبر عدد من المصابين الذين لم يتم اكتشافهم بين سكان النمسا البالغ عددهم 8.9 مليون نسمة، في الوقت المناسب قبل اللقاءات العائلية في عيد الميلاد.