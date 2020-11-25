إيفو: تدهور واضح في توقعات التصدير للشركات بألمانيا

أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن التوقعات بشأن سوق الصادرات الألمانية "تدهورت بشكل ملحوظ"، حيث أثر إعادة فرض قيود لاحتواء جائحة كورونا في جميع أنحاء أوروبا على التجارة.



وذكر المعهد في مقره بمدينة ميونخ أن مؤشره الخاص بتوقعات التصدير تراجع من 7 نقاط إلى سالب 1ر2 نقطة خلال نوفمبر الجاري.



وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، في بيان: "في قطاع السيارات، المزاج بشأن الأعمال الدولية المستقبلية قاتم بشكل خاص، وتلاشى التفاؤل الذي ساد الأشهر القليلة الماضية"، مضيفا أن صناعة المواد الغذائية تتوقع أيضا انخفاضات كبيرة في الصادرات.



ومن المتوقع أن تستقر مبيعات التصدير بالنسبة لمصنعي الآلات والمعدات وقطاع المعادن.



أما القطاعات التي تتوقع مزيدا من النمو فهي قطاع الصناعات الكيميائية وصناعة الكهرباء والإلكترونيات.