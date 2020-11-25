يونيسيف: التهديد بمزيد من التصعيد في إقليم تيجراي الإثيوبي يعرض حياة الأطفال للخطر

حذرت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف، من أن التصعيد في "ميكيلى" عاصمة إقليم "تيجراي" الإثيوبي يعرض حياة الأطفال هناك للخطر، وحثت أطراف النزاع الإثيوبية على تجنيب الأطفال آثار الأعمال العدائية في منطقة "تيجراي".



ولفتت اليونيسيف - في بيان اليوم الأربعاء وزعته في جنيف - إلى أن "ميكيلى" يعيش بها حوالى 500 ألف شخص؛ نصفهم من الأطفال، معربة عن القلق العميق من أن التهديد بمزيد من التصعيد في القتال من شأنه أن يعرض حياتهم ورفاههم للخطر.



ودعت أطراف النزاع إلى وقف القتال والتوصل إلى تسوية سلمية، كما شددت على أنه يجب السماح للوكالات الإنسانية بالوصول العاجل ودون عوائق وبشكل مستدام إلى جميع المناطق المتضررة.



وأعربت مديرة المنظمة الدولية عن القلق كذلك إزاء سلامة مئات العاملين في المجال الإنساني الذين لا يزالون في "ميكيلى" وأماكن أخرى عبر "تيجراي"، ودعت جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حمايتهم.