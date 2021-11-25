الشباب يهزم الرائد بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتلى الشباب صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، بفوزه على ضيفه الرائد 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 13 من المسابقة.

ورفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 13 مباراة، بفارق الأهداف عن ضمك صاحب الرصيد ذاته في المركز الثاني، والذي خاض 13 مباراة أيضا، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 23 نقطة بعد خوضه 11 مباراة فقط.

على الجانب الأخر تجمد رصيد الرائد عند 18 نقطة في المركز الخامس بعد خوضه 13 مباراة.

وتقدم متعب الحربي للشباب في الدقيقة 19 قبل أن يضيف إيفر بانيجا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيق 73 سجل كارلوس جونيور الهدف الثالث للشباب.