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عامل يقتل شقيقه بملوي بسبب الميراث

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 2:58 ص | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 2:58 ص

قتل عامل شقيقه، داخل إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حيث أطلق عليه طلق ناري أنهى حياته في الحال، خلال مشاجرة وقعت بينهما، بسبب خلاف على الميراث، ثم فرّ المتهم هاربا، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمقتل شخص داخل قرية الروضة التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل «محمد. خ. ط» 38 عاما، سائق، والمتهم بقتله شقيقه «أحمد» 33 عاما، عامل.

 
وأوضحت التحريات الأولية، وقوع مشاجرة بين الشقيقين، بسبب خلاف على الميراث، قام على خلالها المتهم بإشهار سلاحه الناري، وإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم لاذا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.


 

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