القوات اليمنية تفكك ألغاما للحوثيين بمديرية حيس غربي البلاد

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أعلنت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، نزع وتفكيك ألغام حوثية في المناطق المحررة حديثا، بينها شبكات زرعتها الميليشيات داخل منازل المواطنين في مديرية حيس غربي البلاد.

وأفاد إعلام القوات، وفقا لقناة "اليمني الإخبارية" بأن الميليشيات فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجرت الأهالي منها، وتحتاج الكثير من الجهود والوقت لتطهيرها، مؤكدا أن إجرام ميليشيات الحوثي بلغ حد زرع الألغام وبأحجام كبيرة داخل منازل المواطنين.

وكانت هندسة القوات المشتركة اكتشفت في وقت سابق، حقل ألغام فردية محرمة دوليا زرعته الميليشيات على مساحة واسعة جنوب غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.