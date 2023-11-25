إصابة طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية

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أصيب طفل فلسطيني، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأناضول: «إصابة طفل 14 عاما بالرصاص الحي بالفخذ، في قرية قراوة بني حسان»، موضحة أنه جرى نقل المصاب للمستشفى.

يأتي هذا فيما أفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقراوة بني حسان، استخدم خلالها الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق من السبت، استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بجراح خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية، قرب مدينة جنين.

وواصل جيش الاحتلال، عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية مع دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح الجمعة.