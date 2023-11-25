كوريا الشمالية: قمر التجسس التقط صورا لمناطق مستهدفة رئيسية في كوريا الجنوبية

زعمت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن زعيمها كيم جونج أون لاحظ صورا التقطها قمرها الصناعي الخاص بالتجسس العسكري الذي أطلقته مؤخرا لـ«مناطق مستهدفة رئيسية» في كوريا الجنوبية، حيث توجد العديد من القواعد الخاصة بالجيش الأمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن كيم زار مركز التحكم العام في بيونج يانج التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) يوم الجمعة، للتعرف على الإعداد التشغيلي لقمر الاستطلاع الصناعي، ونظر إلى صور الفضاء الجوي.

وأجرى كيم فحصا لصور المناطق المستهدفة الرئيسية، ومن بينها موكبو وكونسان وبيونجتايك وأوسان وسول ومناطق أخرى في الجنوب والشمال، مع مرور القمر الصناعي فوق شبه الجزيرة الكورية من الساعة 1015 إلى 1027 صباحا يوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وتستضيف مدينة بيونجتايك معسكر همفريز، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الخارج في العالم. وتوجد قواعد عسكرية أمريكية أخرى أيضا في كونسان وأوسان.

ولم تنشر كوريا الشمالية الصور التي التقطها قمرها الصناعي للتجسس، ولكن إذا تم تأكيدها، فيمكن أن تؤكد صور أن القمر الصناعي يعمل بشكل جيد في المدار.