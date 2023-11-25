غزة تستقبل أكبر قافلة مساعدات إنسانية منذ السابع من أكتوبر

قالت منظمة الأمم المتحدة إنها تمكنت الجمعة، من إرسال أكبر كمية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة، إن وقف إطلاق النار الذي بدأ الجمعة، سمح بتفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع من قبل نقطة الاستقبال التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة، مضيفة أنه تم إرسال 200 شاحنة من نيتسانا إلى معبر رفح.

وأضافت أن مئات الآلاف من الأشخاص تلقوا المساعدة بالغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية.

وأفادت بأن 129 ألف لتر من الوقود وأربع شاحنات محملة بالغاز عبرت أيضا إلى غزة، في حين تم إجلاء 21 مريضا حالتهم حرجة في عملية طبية واسعة النطاق من شمال غزة.

وتابع البيان: «ترحب الأمم المتحدة بإطلاق سراح 24 رهينة محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر وتجدد دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين».

وذكر البيان أن الفرق الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والشركاء ستواصل تكثيف العمليات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان في جميع أنحاء غزة في الأيام المقبلة.