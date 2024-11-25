محافظ البحر الأحمر يطمئن على المواطنين والسياح في حادث غرق مركب مرسى علم

محافظ البحر الأحمر: لا عيوب فنية في المركب وجرى استخراج كل التراخيص المطلوبة

عمرو حنفي: مواصلة التنسيق والتواصل مع كل السفارات والقنصليات لتقديم التسهيلات ولاستخراج الأوراق المطلوبة للركاب

استقبال الركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم وإنقاذ 28 راكبا وجار البحث عن 16 آخرين

حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على الانتقال إلى موقع حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم؛ للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الركاب، حيث أعلن نجاح جهود إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 16 مفقوداً.

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن الحادث وقع على بعد 46 ميلًا بحريًا من شاطئ مرسى علم، موضحًا أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 مترًا وعرضها 9.5 متر، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكبًا ( 13 مصريًا- 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني، وأمريكي وبولندي، وبلجيكي وسويسري وفنلندي، وصيني وسلوفاكي، وإسباني وأيرلندي).

ولفت إلى أنه جرى مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدًا استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.

وأعلن المحافظ، إنقاذ 28 راكبًا، حيث نجحت جهود القوات البحرية في إنقاذ عدد منهم، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب تصادف وجوده وقت الحادث اسمه (ستار جيت)، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة، ورجال القوات البحرية البحث عن 16 آخرين، (4 مصريين- 12 أجنبيًا).

وأشاد المحافظ، في هذا السياق، بسرعة تحرك وجهود كل الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة، لافتا إلى مشاركة نحو 10 سيارات إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.

وتابع: "حرصت على الاستماع إلى الركاب عقب إنقاذهم وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم، وجميع الركاب ممن جرى إنقاذهم بخير وصحة جيدة، ولم يتم نقل أحد منهم إلى المستشفيات، حيث كانت الإصابات بسيطة وتنوعت ما بين كدمات وسحجات، ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفيات، والسبب المبدئي للحادث وفقاً لروايات الأجانب والطاقم المصري، هو موجة كبيرة من البحر صدمت المركب مما أدى لانقلابه، والموضوع كان بشكل مفاجئ وسريع، حيث استغرق نحو 5 أو 7 دقائق وبعض الركاب كانوا داخل الكبائن، وهذا سر عدم تمكنهم من الخروج من المركب".

وأوضح "حنفي"، مواصلة التنسيق والتواصل مع كل السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم جميع التسهيلات ولاستخراج كل الأوراق المطلوبة للركاب، لافتاً إلى توفير استقبال الركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم.

وشدد على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، حيث تتواصل عمليات تمشيط المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة، مؤكداً أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

يذكر أنه ورد بلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5:30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد افراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.