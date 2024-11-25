التخطيط القومي يشارك في المؤتمر الدولي السابع لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير

شارك أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في المؤتمر الدولي السابع لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير والذي ينظمه مركز ريادة الأعمال والتميز المؤسسي التابع لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بتاريخ 24-26 نوفمبر 2024، وذلك في إطار الاهتمامات المشتركة بين جامعه قطر ومعهد التخطيط القومي في المجالات البحثية والمجتمعية التي تستهدف معالجه المشكلات والتحديات الكبرى من اجل تنميه مستدامة للاقتصاديات العربية.

حيث شارك أشرف العربي رئيس المعهد في الجلسة الافتتاحية التي ناقشت "دور البيانات في تخطيط التنمية الوطنية" والتي تم فيها الإعلان عن الاصدار الثامن لتقرير التنمية العربية بعنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية"، الصادر عن معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

كما أدار أشرف صالح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع جلسة بعنوان "الإطار الإداري والتشريعي في عصر الرقمنة"، وكذلك شاركت بسمة الحداد مركز الأساليب التخطيطية في جلسة نقاشية حول "الذكاء الاصطناعي في التدقيق وضغوط الأعمال" بورقة بحثية بعنوان: "نظام مقترح لخبراء المراجعة" الخبير" لدي الجهات الرقابية في مصر".

كما تضمنت مشاركة المعهد استعراض ورقتين بحثيتين، الأولى بعنوان: "الذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئية: حلول لتغير المناخ والاقتصاد الدائري"، والثانية بعنوان: "التحول الرقمي كمفتاح لتحقيق التنمية المستدامة: دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي المصري" من إعداد هبة مغيب مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، ونورهان العطار مدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية.