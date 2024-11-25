على الرغم من الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، تواصلت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله بشكل عنيف منذ ليل أمس.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، غارات جوية على مبان بالقرب من العاصمة اللبنانية بيرو، حيث وقع ما لا عن 8 انفجارات قوية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

واستمرت عمليات التمشيط والقصف المدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيام جنوبي لبنان، كذلك شنّت إسرائيل غارات جوية وقصفت منطقة مجرى نهر الليطاني جنوبي لبنا- حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 50 عملية، يوم الأحد، على قواعد وبلدات وتجمعات لجنود إسرائيلي في رقم قياسي وغير مسبوق منذ أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم أن يوم الأحد كان أكثر الأيام كثافة في إطلاق الصواريخ، إذ تم تسجيل أكثر من 200 صاروخ في يوم واحد، وجرحى من نهاريا إلى بيتح تكفا، وثلاث صفارات إنذار خلال 12 ساعة في منطقة الشارون.

وفي هذا السياق، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق أكثر من 250 صاروخا يوم الأحد من لبنان باتجاه إسرائيل، في حين أفادت القناة الـ12 بإطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى.

في سياق آخر، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي صباح اليوم نقلا عن مسئول إسرائيلي "كبير"، إن إسرائيل تتجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مع جماعة حزب الله.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت الأحد، إن الاتفاق مع لبنان "تم"، بينما يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كيفية إعلانه.

وقالت الهيئة نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي بارز، إن إسرائيل "أعطت المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو اتفاق في لبنان".



