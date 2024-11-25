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مدرب استاد أبيدجان: الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا

محمد جلال
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 3:46 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 3:46 م

كشف ألكسندر لافيت، مدرب فريق استاد أبيدجان، أهمية مواجهة الأهلي في بداية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ألسكندر لافيت في تصريحات لإذاعة رادي مونت كارلو الفرنسي: "ستكون مباراة أولى كبيرة بالنسبة لنا، لكننا نتطلع إلى تحدي أنفسنا مع الأهلي، أنه ريال مدريد أفريقيا، ستكون الأجواء مجنونة في القاهرة".

وأضاف: "أعلم مدى أهمية المباراة، بعد إجراء القرعة، تلقيت 35 طلبًا لإجراء تصريحات صحفية من مصر وعلى شاشات التلفزيون فهم متعصبون لكرة القدم هناك".

ويلعب الأهلي مساء الغد الثلاثاء، مع استاد أبيدجان، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كل من، ستاد أبيدجان، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وشباب بلوزداد الجنوب أفريقي. 


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