بريطانيا: سنتبع الإجراءات الواجبة بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الاثنين إن بريطانيا "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البلاد، تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال لامي خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع في روما ردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت الحكومة البريطانية قد لمحت في وقت سابق إلى أنها يمكن أن تعتقل نتنياهو بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين: "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائما واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".

وأضاف: "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر الجاري مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما شملت مذكرات الاعتقال قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية(حماس) محمد الضيف.