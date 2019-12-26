26 فيلما تشارك بمسابقات «الإسكندرية للفيلم القصير» منها 7 أفلام تعرض عالميا لأول مرة

كشفت إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» عن الملصق الرسمى للدورة السادسة التى تنطلق 26 يناير المقبل وتستمر حتى 31 من نفس الشهر.

وتتصدر الملصق شخصية الفيلسوفة «هيباتيا» لتكون هى بطلة بوستر المهرجان والتى عاشت حياتها فى الإسكندرية تقاوم الجهل بالعلم والفكر، وهو السبب فى اختيارها شعار جائزة المهرجان منذ انطلاقته، لتتصدر صورتها بوستر الدورة القادمة.

على الجانب الآخر استقرت لجنة مشاهدة الأفلام بالمهرجان على اختيار مجموعة الأفلام التى تشارك فى مسابقاته، فيشارك 18 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية و8 فى مسابقة الوثائقى القصير، ومن بين هذه الأفلام هناك 6 أفلام تعرض فى مصر لأول مرة، و5 أفلام تعرض عربيا للمرة الأولى، و7 تعرض للمرة الأولى عالميا، وبالنسبة لأفلام مسابقة الفيلم العربى الروائى فهى من مصر كل من «خام» للمخرج سيف الجابرى، و«برزخ» للمخرج حسين حسام، ومن تونس، «حورية» لـ أسامة عزى، و«قصة حقيقية» لـ أمين لاخنش، من لبنان، و«سلسلة اختفاءات وعلاقات غير مريحة» لـ حسين إبراهيم، و«منارة» لـ زين إسكندر، من المغرب، و«فيلسوف» لـ فاضل عبداللطيف، ومن البحرين، «عبور» لـ سلمان يوسف.

ومن الإمارات العربية المتحدة فيلم «مريم» لـ محمد أحمد الحمادى، ومن السودان، «حاحاى الكلاب» للمخرج صدام صديق، ومن الكويت، «المصبغة» لـ سعود بو عبيد، ومن ليبيا، «السجين والسجان» من إخراج مهند الأمين، ومن فلسطين، «ارجل ماردونا» من إخراج فراس خورى، ومن العراق «عودة الروح» لـ مهند الطيب، ومن الجزائر «سأخبر الله بكل شىء» لـ بن عبدالله محمد، وفيلم «ليلة خمسة نجوم» لـ ذكرى أشرف، بالإضافة إلى تمثيل سورى عن طريق «قلادة» لـ رامى القصاب، و«سمكة حرة» لـ «مجد زغير».

أما مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة فتحتوى قائمة الأفلام على كل من، الفيلم اللبنانى «قمر»، إخراج حنان عبدالله فى عرض عربى أول، والعراقى «الحلم الأول»، إخراج محمد العمرى فى عرض عالمى أول، والسعودى pianist، إخراج حسن مالدوخ، فى عرض مصرى أول، والفيلم المصرى «جدى الشقى»، إخراج منة البزاوى فى عرض عالمى أول، والفيلم التونسى «الشطحة» إخراج كنزة الدشراوى فى عرض عالمى أول، والفيلم السورى «الثلاثية»، إخراج محمد وائل، فى عرض عالمى أول، والفيلم السودانى «متلازمة التبيض» إخراج إيمان المرغنى فى عرض مصرى أول، والجزائرى «قلب اللوز»، إخراج إيمان العيادى.

وللعام الثانى على التوالى تقام عروض الأفلام فى سينما «فريال» بمنطقة محطة الرمل.

جدير بالذكر أن مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية «دائرة الفن»، بهدف نشر ثقافة الفيلم للقصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدى العام.