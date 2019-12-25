 هطول أمطار غزيرة على أستراليا وسط مخاوف من اندلاع حريقين في سيدني - بوابة الشروق
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هطول أمطار غزيرة على أستراليا وسط مخاوف من اندلاع حريقين في سيدني

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 11:16 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 11:16 ص

هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم الأربعاء في أستراليا، لكنها لم تنجح في تهدئة المخاوف من احتمال اندلاع حريقين كبيرين غرب سيدني ، أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان.

ويسابق رجال الإطفاء الزمن لإخماد الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز، في ظل ارتفاع كبير متوقع لدرجات حرارة الجو.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في غرب سيدني ، عاصمة نيو ساوث ويلز ، أنه من المتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية يومي الأحد والاثنين القادمين.

وكانت النيران قد التهمت العديد من المنازل يوم الاثنين.

وأتت النيران على أكثر من 3 ملايين هكتار من أراضي الغابات شمال وغرب وجنوب سيدني، وفقا لخدمة الإطفاء الريفية، وهى مساحة تقارب مساحة بلجيكا.

ولقى 8 أشخاص حتفهم، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء المتطوعين.

وقالت خدمة الإطفاء الريفية إن العشرات من رجال الإطفاء الكنديين والأمريكيين والنيوزيلنديين وصلوا لمساعدة نظرائهم المحليين المنهكين.


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