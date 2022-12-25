وزير الصناعة الياباني يجري زيارة للسعودية وعمان

من المقرر أن يبدأ وزير الصناعة الياباني اليوم الأحد، زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، حيث يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الدولتين الشرق أوسطيتين في مجالات مثل الطاقة، والتخلص من الكربون، والبنية التحتية.



وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، نيشيمورا ياسوتوشي، سيزور المملكة العربية السعودية، التي تعتبر أكبر مورد للنفط الخام إلى اليابان، اليوم الأحد ويوم غد الإثنين.



ومن المتوقع أن يلتقي نيشيمورا في السعودية، بوزير الطاقة ومسؤولين آخرين، وأن يدعو إلى التعاون في تثبيت أسعار النفط.



كما يهدف إلى التأكيد على أن البلدين سينفذان مشاريع مشتركة بشأن الهيدروجين والأمونيا، وكلاهما من مصادر الطاقة من الجيل الجديد.



ومن المقرر أيضا أن يتوجه إلى سلطنة عُمان، المنتج للغاز الطبيعي المسال، بعد غد الثلاثاء.



وفي عُمان، من المتوقع أن يطلب نيشيمورا التعاون لضمان الحصول على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، الذي يستخدم كوقود في محطات الطاقة الحرارية وفي أماكن أخرى.