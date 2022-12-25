أدى انهيار في منجم ذهب بمنطقة شينجيانج بشمال غربي الصين، إلى احتجاز 18 عاملا تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودا للوصول إليهم وانتشالهم.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا"، إن نحو 40 شخصا كانوا يعملون في المنجم الذي يقع بمنطقة ينينج، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار المنجم.

وأضافت أنه تم انتشال 22 عاملاً لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.

وأشارت إلى أن "عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين".

يذكر أنه في سبتمبر من العام الماضي، تم العثور على 19 من عمال المناجم تقطعت بهم السبل تحت الأرض متوفين بعد بحث طويل إثر انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينجهاي الشمالية الغربية.

وفي ديسمبر 2021، تم إنقاذ 20 عاملاً من منجم فحم غمرته المياه في مقاطعة شانشي الشمالية بينما توفي إثنان آخران.