نظم الاتحاد العام الرياضي للشركات بمحافظة بورسعيد، مهرجانا رياضيا في ألعاب تنس الطاولة، وكرة السلة، وكرة القدم الخماسية للصالات، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة وجلاء العدوان الثلاثي على مصر، والتي تحتفل بها سنويا يوم 23 ديسمبر.

أقيم الاحتفال في الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي للشركات وسكرتير اتحاد الشركات المصري، واللواء أشرف عمارة سكرتير منطقة الإسماعيلية، وعبدالفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد، أن نتائج الفرق قد أسفرت عن فوز فريق كابسي بكأس كرة السلة بعد تغلبه على فريق المصالح الحكومية للشباب والرياضة، بينما فاز فريق تنس الطاولة لحاويات بورسعيد على الشباب والرياضة، وفي كرة القدم للصالات فاز فريق الرباط علي المصالح الحكومية بضربات الجزاء.

وفي نهاية المسابقة، وزع اللواء عادل الغضبان، والدكتور أحمد إسماعيل، الجوائز والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.