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المقاومة الاسلامية في العراق تعلن قصف قاعدة أمريكية في سوريا

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 2:57 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 2:57 م

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، أنها استهدفت قاعدة للقوات العسكرية الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيّرة.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع اليوم الاثنين، أنه استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها، أنها مستمرة في دك معاقل العدو.

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق، أن نفذت أكثر من 90 عملية استهداف، طالت القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا، وهجمات أخرى طالت أهداف في ام الرشراش والبحر المتوسط بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

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