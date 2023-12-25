الجيش التركي يكثف قصفه على مناطق شمال شرق سوريا

كثفت القوات التركية قصفها على مناطق شمال شرق سوريا، اليوم الاثنين، مخلفة قتلى وجرحى ودمار في المواقع المستهدفة.

وقال مصدر طبي في الادارة الذاتية لمناطق شمال شرق سوريا: "أدى القصف التركي اليوم إلى فقدان 7 أشخاص لحياتهم، وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح بينهم 4 حالات حرجة".

وأكد المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن "القصف التركي تركز على مدينة عين العرب/كوباني بريف حلب الشرقي ومدينة القامشلي شمال محافظة الحسكة وطال القصف مشفى الهلال الأحمر الكردي والحق به أضرار كبيرة".

ومن جانبها قالت مصادر محلية في مدينة القامشلي، إن "الطيران التركي استهدف اليوم الاثنين محطة القطار وعددا من المواقع غرب مدينة القامشلي وكذلك في مدينة عاموده غرب مدينة القامشلي، وأن سيارات الإسعاف والسيارات توجهت إلى المناطق التي تعرضت للقصف".

وكشف مصدر في الجيش الوطني السوري المعارض، أن "أغلب المواقع التي تم قصفها اليوم هي مقرات لحزب العمال الكردستاني، وأن محطة القطار على أطراف مدينة القامشلي الشرقية هي أبرز مقرات الحزب، كما تم استهداف مواقع أخرى قرب سجن علايا، وهي مقرات لحزب العمال الكردستاني، سقط خلالها أكثر من 13 عنصرا من مقاتليه".

وذكر أن قوات قسد دعت المواطنين للتبرع بالدم نتيجة وجود أعداد كبيرة من القتلى والجرحى غير ما تم إعلانه من قبلها.

وكثفت القوات التركية قصفها على مناطق شمال سوريا خلال الساعات الماضية، واستهدفت أمس عدة مواقع، أبرزها محطة نفط في مدينة القحطانية شرق مدينة القامشلي على بعد نحو 60 كيلومترا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق شمال سوريا بدعم من القوات الأمريكية حيث تسيطر على مناطق في ريف حلب الشرقي وريف محافظات الرقة والحسكة دير الزور.