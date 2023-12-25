الشرطة الألمانية تعلن عدم وقوع حوادث أثناء تفتيش زائري كاتدرائية كولونيا

أعلنت الشرطة الألمانية خلو عمليات تفتيش زائري كاتدرائية مدينة كولونيا عشية عيد الميلاد من وقوع حوادث.

جاءت هذه العمليات بعد ورود معلومات عن وجود خطط محتملة لشن هجوم على الكاتدرائية في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، إن أعمال التفتيش المعقدة للزائرين سارت دون حدوث ما يلفت النظر، وأضافت أن الوضع في المنطقة المحيطة بالكاتدرائية التي كثفت الشرطة تواجدها فيها ظل هادئا.

ووجه كاردينال كولونيا راينر ماريا فولكي، الشكر في بداية قداس عيد الميلاد مباشرة للحضور؛ لأنهم رغم هذا الوضع "لم يخافو أو يفزعوا بل جاءوا إلى هنا بشجاعة"، ووجه فولكي الشكر بشكل خاص إلى قوات الشرطة "التي قلبت الكاتدرائية رأسا على عقب حتى نتمكن من الاحتفال مساء اليوم بالقداس وعيد الميلاد في أمان"، كما وجه الشكر أيضا إلى المسئولين عن النظام في الكاتدرائية وموظفي الخدمة الأمنية.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغات عن وجود خطة محتملة لشن هجوم على الكاتدرائية وكنيسة في العاصمة النمساوية فيينا، حسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وحسب تصريحات شرطة كولونيا، فإن هذه البلاغات تتعلق بليلة رأس السنة.

وكان هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا "التي تقع بها كولونيا" دعا الناس أمس إلى عدم التخلي عن الذهاب إلى الكنيسة في ليلة عيد الميلاد خوفا من وقوع هجوم، مشيرا إلى فعالية الحماية التي توفرها الأجهزة الأمنية.

وبدورها، اتخذت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا تدابير أمنية إضافية، وسارت صلوات عيد الميلاد هناك بدون وقوع حوادث.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية قالت، أمس الأحد، إن الاستخبارات الداخلية النمساوية احتجزت 4 أشخاص ضمن تحقيق حول شبكة إسلاموية، وجاءت هذه الخطوة بعد رصد دلالات على احتمالية شن هجوم على كنيسة في فيينا وكاتدرائية كولونيا.